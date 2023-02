Über CNH

Der Konzern entwickelt selbstfahrende Fahrzeuge und arbeitet an der Erfassung und Analyse von Daten, um den Verbrauch zu rationieren. Die Chips in den CNH-Traktoren ermöglichen es, die Qualität und den Bedarf der Pflanzen zu analysieren, um festzustellen, wie viel Wasser und Dünger in der Landwirtschaft benötigt werden. "Warum sollten wir Wasser verschwenden, wenn eine Pflanze kein Wasser braucht? Wir wollen von der Sprinklerbewässerung zur wissenschaftlichen Tröpfchenbewässerung übergehen", erklärte Sisto. Dies sei ein grundlegender Wandel in Zeiten der Dürre, die das italienische Ackerland zu veröden droht.



Die CNH-Gruppe arbeitet auch an sauberen Fahrzeugen."Die EU-Richtlinie zum Verbot von Dieselfahrzeugen betrifft uns zwar nicht, aber wir wollen vorbereitet sein. Wir arbeiten mit Methan, Gas und für Elektrofahrzeuge. Wir fangen bei kleineren Traktoren an", erklärte der CNH-Verwaltungsratschef.

Produktion in Russland und der Ukraine

In Russland, wo CNH Montagearbeiten durchführt, wurde die Produktion am 25. Februar, einen Tag nach Ausbruch des Ukraine-Konflikts, eingestellt. "Es hat keine Entlassungen gegeben, aber unsere 200 Mitarbeiter sind zu Hause", berichtete Sisto. In der Ukraine hat CNH Industrial seine Aktivitäten wieder aufgenommen: "Wir stehen an der Seite unserer ukrainischen Kunden, damit sie das Getreide ernten können", so Sisto.



CNH Industrial ist nach der Abspaltung der Tochter Iveco im Jänner in Mailand und an der Wall Street börsennotiert und will sich nun auf das Geschäft mit Land- und Baumaschinen konzentrieren. Steyr Traktoren beschäftigt in seinem Standort in Sankt Valentin circa 500 MitarbeiterInnen.

