Castolin Eutectic ist seit 1906 ein Vorreiter in den Bereichen Löten, Schweißen und Beschichtungstechnologien und bekannt für seine hochwertigen Produkte und sein unvergleichliches Know-how. Das in Lausanne, Schweiz, gegründete Unternehmen war maßgeblich an der Festlegung von Industriestandards beteiligt, meldete zahlreiche Patente an und bedient einen vielfältigen Kundenkreis in der Stahl-, Recycling-, Zement-, Papier- und Betonindustrie.