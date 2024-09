Wie seit 2022 geplant, ist etwa die Hälfte der neuen Produktionshallen fertiggestellt. Die Investitionssumme beträgt eine Milliarde Euro, drei Viertel davon fließen in die Produktion selbst. Mit der am Mittwoch offiziell gestarteten Vorserienproduktion habe man bereits zwei Drittel des zeitlichen Projektfortschritts" erreicht. Ab dem dritten Quartal 2025 sollen die Antriebe der neuen Klasse auf die Straße kommen. Die Vorserie selbst werde bis dahin auf Prüfständen, auf der Straße und auf Rennstrecken auf Herz und Nieren getestet, hieß es bei der Pressekonferenz.

Das Werk Steyr werde damit zum Kompetenzzentrum für die sechste Generation der E-Motoren ausgebaut. Insgesamt beschäftigt BMW in Steyr 4.500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die auf jeden Fall gehalten werden sollen. Ob diese Zahl sogar erhöht werde, hänge von der Marktentwicklung ab, so von Moltke. In der Entwicklung seien zwei Drittel der Beschäftigten mit E-Mobilität beschäftigt, in der Produktion sei der Anteil geringer.