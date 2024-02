Zwei neue Produktionsanlagen : Biotech: Novartis investiert 500 Mio. Euro in Tirol

Auch nach der Abspaltung von Sandoz wird der Schweizer Pharmakonzern Novartis in den Standort Tirol investieren. Die Biotech-Fabrik in Schaftenau ist für 2022 im Verwaltungsrat beschlossen und bereits im Bau, eine weitere in Kundl soll 2025 in Betrieb gehen.