Die ANDRITZ AG aus der Steiermark begeht heuer ihr 170-jähriges Jubiläum. 1852 gründete der Ungar Josef Körösi die „k. k. privilegierte Maschinenfabrik und Eisengießerei“ in Andritz bei Graz und legte damit den Grundstein für die weltweit tätige ANDRITZ-GRUPPE. Heute baut ANDRITZ Anlagen im Bereich Wasserkraft, in der Zellstoff- und Papierindustrie, in der metallverarbeitenden Industrie und Stahlindustrie sowie für kommunale und industrielle Fest-Flüssig-Trennung.

„In unserem Jubiläumsjahr blicken wir auf 170 Jahre Firmengeschichte und 100 Jahre Lehrlingsausbildung zurück.“, so Joachim Schönbeck, Vorstandsvorsitzender der ANDRITZ AG. Nicht über die Vergangenheit, sondern über die Gegenwart spricht Unternehmenssprecher Michael Buchbauer anlässlich des Jubiläums: "Die größte Herausforderung aktuell ist, sich schnell an Veränderungen anzupassen, um die Auswirkungen auf das Unternehmen so gering wie möglich zu halten“. Insbesondere gelte es derzeit, Störungen in der Lieferkette, sowie steigende Material- und Energiepreise zu bewältigen - was laut Buchbauer bis jetzt noch gut gelang