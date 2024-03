Markus Putz

CNH Industrial Österreich

"Im vergangenen Jahr haben wir in St. Valentin rund 10.000 Traktoren produziert. Weltweit in der ganzen Gruppe waren es 150.000. Unsere Großtraktoren sind in den großen Märkten wie Deutschland, Frankreich, aber auch in Osteuropa, Rumänien, Bulgarien sehr gut verkauft worden. Mittlerweile haben alle Hersteller, auch wir, Netzwerke aufgebaut und verkaufen dort auch neue Traktoren. Das heißt, es ist schon eine Herausforderung für unsere Händler, die gebrauchten Traktoren zu platzieren. Aber Ersatzteile gibt es, sagen wir mal, für die nächsten 20 Jahre. Dann gibt es andere Lösungen, wenn die Ersatzteile theoretisch nicht mehr verfügbar sind, dass man über Gebrauchtteile wiederverwendet und aufbereitet. Das ist also die Aufgabe, die unsere Händler haben, das zu machen. Aber irgendwann muss man im Ersatzteilservice Prioritäten setzen. Die Mehrmarkenstrategie von CNH sieht vor, dass es für alle Marken die gleichen Teile gibt. Deshalb haben wir natürlich einen enormen Druck und einen enormen Aufwand, wenn wir einen neuen Traktor entwickeln. Wir leben in einer Zeit, in der wir darüber nachdenken müssen, wie wir in Zukunft leben, wie wir mit unserem Planeten umgehen, wie wir mit der Zukunft umgehen werden. Und jeder denkt, das geht nicht. Wir müssen so weitermachen wie heute. Aber das ist nicht ganz richtig. Wir werden Technologien und Lösungen auf den Markt bringen, wo man sieht, dass es anders geht."