Auch im After-Sales-Bereich spielt Nachhaltigkeit eine zunehmend gewichtige Rolle. Doch es zeigt sich, dass der Großteil der Unternehmen (46,9 %) derzeit keine Maßnahmen in diese Richtung setzt. Rund 28 Prozent der Unternehmen arbeiten gerade an Nachhaltigkeitsstrategien und bei immerhin eine Viertel der Unternehmen sind solche Strategien und Maßnahmen bereits in Verwendung.