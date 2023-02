Kaum etwas lohnt sich so sehr wie Investitionen in Software, die auf Künstlicher Intelligenz (KI) basiert. Dies ist das Ergebnis einer Umfrage unter mehr als 300 Führungskräften in Indien, durchgeführt von der global agierenden Wirtschaftsprüfungs- und -beratungsgesellschaft Deloitte. Laut zwei Drittel der Befragten hat sich der Einsatz binnen zwei Jahren amortisiert. Die schnelle Amortisation von Investitionen in KI trägt den Studienautoren nach dazu bei, anfängliche Bedenken bei den Unternehmen zu zerstreuen. Das schaffe Vertrauen.