Für maximale Anwenderfreundlichkeit setzt Endian auf einen browserbasierten Client. Damit ist ein Fernzugriff über jedes Endgerät möglich, ganz gleich ob Desktop, Tablet oder Smartphone. Für die Erhebung von SCADA-Daten kommen gängige Protokolle zum Einsatz wie Modbus (TCP/RTU), S7 und OPC UA. Diese Voraussetzungen waren interessant für die Einbindung von atvise: Das Visualiserungstool unterstützt den vollen OPC UA Funktionsumfang, was einen lückenlosen Informationsaustausch über mehrere Ebenen hinweg ermöglicht. atvise-Installationen lassen sich unter der Verwendung der OPC UA Funktionen wie „Alarms & Conditions“ oder „Historical Access“ auf Knopfdruck kaskadieren. „Prozessvisualisierung macht Maschinenfehler sofort sichtbar“, sagt Florian Blümel, Teamleader Sales bei Bachmann Visutec. „Unternehmen wünschen sich deshalb zusätzlich einen sicheren Fernzugriff, um unmittelbar eingreifen zu können und Ausfallzeiten zu vermeiden. Mit dem Management-Tool der Secure Digital Platform können wir alle verbundenen Objekte zentral verwalten. atvise analysiert die gewonnenen Daten, so dass wir für unsere Kunden Themen, wie beispielsweise Predictive Maintenance, umsetzen können.“ Die Einbindung von Touch-Gesten wie Zoom oder Pan sorgen für Nutzerfreundlichkeit. Zu den wichtigsten Pluspunkten von atvise zählt die Umsetzung der Grafikobjekte als Vektorgrafiken, was eine verlustfreie Skalierung ermöglicht. Die Engineering-Zeiten lassen sich dank Objektorientierung und Online-Engineering drastisch reduzieren.

„Unser atvise Produktportfolio setzt auf Offenheit, Flexibilität, Skalierbarkeit sowie Sicherheit und bei der Suche nach einem geeigneten Technologiepartner fanden wir genau diese Werte auch bei Endian“, ergänzt Blümel. „Aufgrund der konsequenten Nutzung von Standards, greifen unsere Lösungen nahtlos ineinander. Ein Proof-of-Concept ließ sich innerhalb weniger Minuten realisieren.“