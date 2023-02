Von den Kündigungen bei ZKW sollen vorwiegend Leiharbeiter betroffen sein. In der Stammbelegschaft soll der Stellenabbau "auch durch natürliche Abgänge (Pensionsantritte, Anm.), Dienstnehmerkündigungen ohne Nachbesetzung der betroffenen Stellen sowie alternative Arbeitszeitmodelle wie Altersteilzeit", wurde in einer Aussendung betont. Geplant ist der Schritt nach Angaben vom Donnerstag bis Ende 2024.



ZKW gilt als größter Arbeitgeber der Region. Die Automobilzulieferindustrie in Westeuropa kämpfe mit mehreren strukturellen Herausforderungen wie höherem Preisdruck in der gesamten Branche, zunehmender Deindustrialisierung Westeuropas und hohen Lohnkosten, hieß es von Unternehmensseiten. "Verschärft und beschleunigt wird die Problematik unter anderem durch die enormen Energiekosten, hohe Inflation, Materialkostenerhöhungen und brüchige, globale Lieferketten", so Andreas Nix, Standortleiter der ZKW Lichtsysteme GmbH.