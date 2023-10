An grünen Wasserstofftechnologien arbeiten in Österreich mittlerweile 478 Forscher:innen in 20 (außer-)universitäre Einrichtungen. Das bedeutet einen Anstieg um rund 50 Prozent im Vergleich zur letzten Erhebung im Jahr 2021. In der aktuellen „H2 Research Map“ vom Mobilitätscluster ACstyria und dem Cluster Green Tech Valley sind diese Kompetenzen gebündelt erfasst. Der TU Graz Campus bildet mit den K1-Zentren HyCentA, Large Engines Competence Center LEC und BEST Bioenergy and Sustainable Technologies sowie weiteren TU-Graz Instituten Österreichs Hotspot in der Wasserstoff-Forschung. Damit liegt das "grüne" Bundesland auch EU-weit unter den Top-3, nach Jülich in Deutschland und Sintef in Norwegen.



>> Immer up to date mit der Branche sein? Hier geht’s zum Factory-Newsletter!