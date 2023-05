Im Vordergrund des Social Media-Auftritts steht meist das „Employer Branding“, also die Bemühungen von Unternehmen, um die eigene Marke zu stärken und sich als attraktiver Arbeitgeber zu positionieren. Aber auch für den Austausch mit Kundinnen, Partnern etc. wird LinkedIn rege genutzt. „Zahlreiche heimischen Maschinenbauer sind bereits gut auf LinkedIn aufgestellt, mit guten Follower- und Interaktionszahlen“, attestiert Zimmer den Unternehmen ein positives Ergebnis. Der Zeitraum seiner Analyse umfasst die vergangenen 12 Monate – März 2022 bis einschließlich Februar 2023. Geachtet wurde dabei auf die relevanten LinkedIn-Kennzahlen: Follower, Interaktionen und die Anzahl an Posts. Doch wer sind denn nun die besten in der Welt der Likes, Followers und Shares?