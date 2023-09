Untha setzt bei einigen seiner Shredder-Modelle bereits seit Jahren das Assistenzsystem Untha Genius ein. Dabei überwachen Sensoren den Betrieb der Zerkleinerer kontinuierlich. Die gesammelten Daten werden von dem Programm in Echtzeit ausgewertet und dem Betreiber sowie dem Hersteller zur Verfügung gestellt. Mit Hilfe dieser Daten sollen u. a. die Produktivität der gesamten Anlage gesteigert, Ausfälle reduziert und Betriebskosten gesenkt werden. Vor allem für die Weiterentwicklung dieses Assistenzsystems spielen die Bereiche Elektrotechnik und Digitalisierung für Untha laut Aussendung eine tragende Rolle.

Untha möchte durch die Eingliederung des Bereichs Elektrotechnik der SW Automatisierung GmbH in die Untha shredding technology GmbH unabhängiger werden. "So können wir unsere führende Position in der Umwelttechnologie weiter ausbauen“, sagt die frisch ernannte Geschäftsführerin der neuen GmbH, Andrea Gratzer. Sie wird weiterhin auch als CFO der Untha shredding technology GmbH tätig sein. Ihr zur Seite gestellt ist Felix Grünwald, zweiter Geschäftsführer UNTHA e-technology GmbH. "Durch diese Verbindung können wir noch enger in der Forschung und Entwicklung zusammenarbeiten und dadurch unsere Innovationskraft deutlich steigern,“ sagt er zur neusten Übernahme.

"Als Maschinenbauunternehmen benötigen wir auch umfassendes steuerungstechnisches Know-how, um langfristig wettbewerbsfähig zu bleiben. Daher war die Gründung der UNTHA e-technology GmbH ein logischer, aber auch notwendiger Schritt“, fasst Alois Kitzberger, CEO der Untha shredding technology GmbH, zusammen.

