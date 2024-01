Die Cancom SE mit Sitz in München bietet seit 1992 ICT-Dienstleistungen für Unternehmen, Organisationen und den öffentlichen Sektor. Das börsennotierte Unternehmen betreibt rund 60 Standorte in Deutschland, Österreich, Schweiz, Belgien und der Slowakei und erzielte 2022 einen Jahresumsatz von 1,3 Milliarden Euro. Im April 2023 kaufte Cancom das österreichische ICT-Unternehmen K-Businesscom, das bis 2022 unter Kapsch Businesscom AG fungierte. Mit dieser Übernahme kamen zu den vorhandenen 4000 Mitarbeiter:innen bei Cancom noch 1.650 dazu.

Durch den Zusammenschluss sollte eines der führenden IT- Unternehmen im DACH Raum enstehen, indem die Kompetenzen für IT- und Digitalisierungslösungen, zugehörigen Services und für den Betrieb von IT-Systemen gebündelt wurden. Die beiden Unternehmen setzen ähnliche Business-Schwerpunkte und ergänzen sich mit ihren Service- und Solutions-Portfolios: Cancom ist unter anderem als Spezialist für Digital Workplace, Cloud Solutions und ICT Managed Services positioniert. K-Businesscom bringt sein Know-how als Digital Business Engineer für IT- und Business-Consulting und Softwareentwicklung ein, ebenso wie seine Kompetenz für Intelligent Networks und IT-Security auch mit dem eigenen KBC Cyber Defense Center.

Seit Jänner 2024 verdeutlicht der österreichische IT-Dienstleister die Zugehörigkeit zum deutschen Mutterunternehmen mit einer Umfirmierung: K-Businesscom heißt fortan Cancom Austria. "Die Fusion markiert auch für uns als Cancom digitalmakers einen bedeutenden Meilenstein: Mit gebündelten Kräften und einem DACH-weiten Team von Experten sind wir nun besser denn je darauf vorbereitet, die Digitale Transformation für unsere Kunden voranzutreiben und gemeinsam mit unseren Partnern neue Maßstäbe in der digitalen Welt zu setzen", kommentiert Software-Chef Manuel Moser.



