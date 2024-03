Haben Aktivisten Stromausfall ausgelöst? : Tesla evakuiert Fabrik bei Berlin

Nach einem Stromausfall steht die Produktion im einzigen europäischen Tesla-Werk still. Das Werk in Grünheide in der Nähe von Berlin sei evakuiert worden. Ein brennender Strommast war zuvor die Ursache für einen größeren Stromausfall in der Region in der Nähe des Tesla-Werks. Der Autobauer geht von einem Brandanschlag aus.