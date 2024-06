2015 wurden die Enhanced Teams ins Leben gerufen – um interdisziplinäres Know-how und Entwicklergeist zu vereinen. Angetrieben durch den Wunsch, Menschen zu helfen sowie zuverlässige und robuste Assistenzsysteme zu entwickeln, bei denen der Nutzer im Fokus steht. Die Wissenschaftler, Ingenieure und Zivildienstleistende beschäftigen sich mit Technologien und Lösungsansätzen, die Inklusion ermöglichen. Stolz blicken die Enhanced Teams bald auf 10-jähriges gemeinsames Tüfteln und Wirken – und für die Zukunft ist einiges geplant. Dazu gehört beispielsweise die Teilnahme am 3. Cybathlon im Oktober dieses Jahres. Der Wettbewerb, bei dem die Piloten mit ihren High-Tech-Assistenzsystemen in verschiedenen Disziplinen antreten.

Lesetipp: Antriebsspezialist Faulhaber expandiert nach Dänemark

Silvia Rohner ist Teamleiterin des MedTech Lab, sie hat das Projektmanagement inne sowie die Sicherheitsaspekte im Blick. Außerdem treibt sie die Vision voran: „Für mich persönlich ist die Inklusion sehr, sehr wichtig. Ich glaube, wir müssen als Gesellschaft unseren Personen mit einer Lähmung die Technologie mitgeben, dass sie vollständig im Alltag teilhaben können. Und das unterstützen wir damit, dass wir einfach die Grenzen der Technologie so verschieben, dass dann Bausteine von dem, was wir entwickeln, tatsächlich etwas bewirken, also eine Verbesserung im Alltag von mobilitätseingeschränkten Personen ermöglichen.“