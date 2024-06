Mireille Deckers-Strobel fasst zusammen: „Unsere Antriebssysteme sind im globalen Markt bekannt für ihre Leistungsfähigkeit und Qualität. Nach der Eröffnung unserer Standorte in den Niederlanden, Polen, Österreich und Italien in den letzten Jahren hat sich nun diese weitere Chance im Norden Europas ergeben. Mit der Präsenz in Dänemark können wir die Bedürfnisse der dortigen Märkte noch besser verstehen sowie für unsere Kunden in nächster Nähe zur Verfügung stehen.“

Lesetipp: Wie Faulhaber seinen Vertrieb umorganisiert

Durch die Gründung des Standortes wird die Möglichkeit verfolgt, bestehende Beziehungen zu festigen und schnellere Reaktionszeiten zu gewährleisten. Hierfür ist es entscheidend, lokal präsent zu sein. Dieser Aufgabe wird sich in Zukunft Claus Lauritsen annehmen. Er ist mit den Strukturen vor Ort bestens vertraut und kennt die Kunden sowie Produkte von Faulhaber bereits seit vielen Jahren. Dabei wird er weiterhin Wert auf kompetente und individuelle Beratung, Wettbewerbsfähigkeit und maßgeschneiderte Lösungen legen. Diese Strategie unterstreicht die kundenorientierte Ausrichtung von Faulhaber und stärkt zugleich das zukünftige Wachstum.