In der Brau Union Österreich wurde gestreikt. Das Unternehmen beschäftigt mit neun Braustätten, vier Spezialitäten-Manufakturen und einem flächendeckenden Netz von Verkaufslagern rund 2.700 Menschen. Noch Mitte November präsentierte sich das Unternehmen im Rahmen einer Auszeichnung seiner Lehrlingsausbildung als vorbildlicher Arbeitgeber in punkto soziale Verantwortung. Mit Projekten zum Thema „Fit im Job“ soll beispielsweise sichergestellt werden, dass die Mitarbeiter:innen "sowohl physisch als auch psychisch in der Lage sind, ihren Aufgaben mit Freude und Engagement nachzukommen", hieß es in einer Aussendung.

Nun ist aber in zwei Brauereien und einem Logistikzentrum in der Steiermark gestreikt worden. Die Gewerkschaft fordert 11 Prozent mehr Lohn, die Arbeitgeber haben bisher 6,5 Prozent geboten. Da noch kein Kompromiss gefunden wurde, gab es Montagfrüh in der Brauerei in Göss in Leoben sowie in einem Logistikzentrum in Wundschuh Betriebsversammlungen und Warnstreiks. Zu Mittag legten auch rund 150 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Brauerei Puntigamer in Graz die Arbeit nieder.