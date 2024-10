Vor über 25 Jahren gegründet, hat sich Spiegltec in den letzten Jahren als führender Anbieter von Engineering-Dienstleistungen in der chemischen und pharmazeutischen Industrie etabliert. Der Erfolg des eigentümergeführten Unternehmens aus Tirol basiert auf einem starken Kompetenzzentrum in Österreich, das sämtliche Disziplinen im eigenen Haus abdeckt. Dieses Konzept mit seinem gesamtheitlichen Ansatz wird nun verstärkt nach Deutschland übertragen. Ziel ist es, die Expertise und das Know-how der österreichischen Teams mit einem lokalen Ansatz und dem Spezialwissen der neuen Experten in Deutschland zu kombinieren und so maßgeschneiderte Lösungen für die anspruchsvollen Bedürfnisse des deutschen Marktes zu entwickeln.

Lesetipp: Gottfried Neumeister neuer Co-CEO bei Pierer Mobility

Dazu Christian Peintner, Geschäftsführer von Spiegltec in Österreich: „Mit Martin Haase haben wir eine Führungskraft gewonnen, die nicht nur über tiefes technisches Know-how und umfassendes Branchenwissen verfügt, sondern auch die Fähigkeit besitzt, Teams zu motivieren und tiefgehende Kundenbeziehungen zu schaffen. Ich bin überzeugt, dass wir mit ihm unsere Wachstumsstrategie in Deutschland erfolgreich umsetzen werden.“

Dafür hat Spiegltec nach der bereits erfolgten Erweiterung mit neuen Bürostandorten in Berlin, Köthen und Leipzig nun als nächstes inbesondere Leverkusen, Ludwigshafen, Mannheim und Mainz als zukünftige Standorte am Radar. Peintner: „Ein wesentlicher Teil unseres Konzeptes ist die Kundennähe. Daher werden wir hier sehr rasch alle möglichen Optionen ausloten.“