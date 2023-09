Bei der Eröffnungsfeier im Siemens>Innovationhub>Oberösterreich in Linz betonte Neumann die entscheidende Rolle von Aus- und Weiterbildung für den Konzern: „Unsere Mitarbeitenden sind die Grundlage für unsere Innovationskraft und den nachhaltigen Erfolg unseres Unternehmens". Siemens Österreich setze daher bewusst Bildungsmöglichkeiten, die die vorhandenen und zukünftigen Fachkräfte auf eine Karriere in einer digitalen und automatisierten Welt vorbereiten. Basis dafür sei eine kontinuierliche Anpassung der Lehrpläne an die Technologien, die den Markt prägen. "Die Bandbreite reicht von Robotik über Data Analytics, künstliche Intelligenz und digitale Zwillinge bis hin zu Ressourceneffizienz und sauberer Energie", so die Geschäftsführerin.

Für den Siemens-Ausbildungsleiter Gerhard Zummer ist das neue Trainingszentrum "ein starkes Zeichen für die Ausbildung der Fachkräfte von morgen". Auf LinkedIn schreibt er anlässlich der Eröffnung: "Wir sind stolz darauf, damit einen wesentlichen Beitrag zur Stärkung der Industrie in Oberösterreich zu leisten".