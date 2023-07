Distrelec mit Hauptsitz in Großbrittannien bringt einen Kundenstock von rund 180.000 Kunden in 19 Ländern mit. Das Unternehmen beschäftigt 400 Mitarbeiter:innen und betreibt 12 Vertriebsstandorte, sowie zwei Distributionszentren in der Schweiz und den Niederlanden und ein Shared Service Center in Lettland. Es verfügt über ein vergleichbares Produktsortiment wie RS und erwirtschaftet ebenfalls zwei Drittel des Umsatzes über digitale Kanäle. Sogar der durchschnittliche Bestellwert ist mit dem von RS vergleichbar.

Simon Pryce, CEO der RS Group, kommentierte: „Die Übernahme von Distrelec stärkt unsere Präsenz in wichtigen europäischen Märkten erheblich. Die geschäftlichen Aktivitäten sind komplementär zu denen von RS und das Unternehmen verfügt über ein hervorragendes Wertschöpfungspotenzial. Hinzu kommen die großen Übereinstimmungen im Bereich der Unternehmenskultur und in den betrieblichen Abläufen. Wir freuen uns darauf, das Distrelec-Team in der Gruppe willkommen zu heißen und das erhebliche Wertschöpfungspotenzial umzusetzen, das sich aus der Zusammenführung ergibt.