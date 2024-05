Im Rahmen der feierlichen Preisverleihung richtete sich Helmut Leopold (AIT) in einer Videobotschaft an die Gewinner:innen und ging auf die Rolle der Elektrotechnik in unserer digitalen Gesellschaft ein. Drei junge Experten (ALDIS-Blitzexperte Hannes Kohlmann, Jessica Bauer, technische Projektleiterin bei Energie Burgenland, sowie Simon Digruber, selbständiger Elektrotechniker) gewährten Einblick in ihre Berufe. Die Gewinner durften sich über Tech-Gutscheine freuen:

Kategorie: Unterstufe

1. Platz: „Natrium-Ionen-Akkus“ - Daniel Würzl, BRG Kremszeile, Krems

2. Platz: „KI und Roboter“ - Maximilian Mögler, BRG Petersgasse, Graz

Kategorie Oberstufe

1. Platz: „Das Brick-Windrad“ - Georg Kopesky, BG/BRG Keplerstraße, Graz

2. Platz: „Weißt du eigentlich, was Elektrotechniker sind?“ - Sebastian Knosp, Matteo Scharfetter; HAK 2, Salzburg

Kategorie: Lehrlinge

1. Platz: „Ein Tag mit E-TechNiki“ - Julia Degold, Rosa Berthold, Lara Peer, Noel Aguirre, Lucas Haberl, Niklas Wendner, Simon Rüdisser, Jessica Polzhofer, Niklas-Hagen Weber; LBS Bregenz 2

2. Platz: „Bee electric – Wie Honig und Elektromotoren zusammenpassen“ - Andreas Brosenbauer, Amirhesam Bahrami, Colin Peyer, Fabian Wolf, Matthias Vasicek, Christian Gross, Raphael Luttenberger, Sarah Prenner, Erwin Brki, Murtaza Chaudry, Simon Geier, Matthias Kirchknopf, Gabriel Tomi, Fabian Wiatrowski; Traktionssysteme Austria

Publikumspreis: „KI – Wer steckt wirklich dahinter?“ - Marina Jakob, Dorfelektriker Mittelberger, Vorarlberg