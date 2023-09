OVE-Präsident Kari Kapsch sagte dazu: „Mit unserer Kampagne zeigen wir Schülerinnen und Schülern, was die Elektrotechnik in der Vergangenheit alles ermöglicht hat und laden sie ein, die Zukunft mitzugestalten. Mit einer Ausbildung in der Elektrotechnik eröffnet sich eine spannende Berufswelt mit unzähligen Möglichkeiten, die Welt zum Besseren zu verändern.“

Rund 10.000 Lehrlinge verzeichnet der Lehrberuf Elektrotechnik zurzeit. Damit diese Zahl in Zukunft noch ansteigt und die Ausbildung noch besser auf die Herausforderungen der Energiewende und der Digitalisierung vorbereitet, wird gerade begutachtet, inwiefern sich das Berufsbild aktualisieren lässt. Bundesinnungsmeister-Stv. Stephan Preishuber erklärt dazu: „Kompetenzen in Bereichen wie Gebäudetechnik, Smart Home, Erneuerbare Energien und Elektromobilität rücken künftig mehr in den Fokus.“

Im Bereich der Energiewirtschaft fehlen laut einer Aussendung des Österreichischen Verbands für Elektrotechnik (OVE) derzeit rund 2.000 Fachkräfte. Diese würden aber dringend für den Umbau des Energiesystems benötigt, sagt Barbara Schmidt, Generalsekretärin von Oesterreichs Energie: „Die Energiewirtschaft bietet jungen Menschen großartige Möglichkeiten, um aktiv am Aufbau einer nachhaltigen Energiezukunft mitzuarbeiten. Viele junge Menschen wollen die Welt zum Besseren verändern – wir bieten ihnen die Gelegenheit dazu.“ Insbesondere junge Frauen sollen mit der Kampagne angesprochen werden. Nur ein Fünftel aller Mitarbeiter:innen in der Energiewirtschaft ist nämlich weiblich. Generell ist das Potential an weiblichen Fachkräften in der gesamten Branche noch bei Weitem nicht ausgeschöpft.