Rittal ist nach mehr als 30 Jahren Präsenz auf dem serbischen Markt seit Anfang Oktober mit einer eigenen Niederlassung im Balkanstaat vertreten. Gemeinsam mit seinem Schwesterunternehmen Eplan, das mit einem eigenen Team an den Start geht, will Rittal aktiv an der Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit des serbischen Technologie- und Industriesektors mitwirken: durch Modernisierung und Digitalisierung von Engineering-, Herstellungs- und Betriebsprozessen sowohl bei großen Endanwendern als auch kleineren Privatunternehmen.

„Wir begrüßen unsere neue Tochtergesellschaft Rittal Serbien herzlich in der Friedhelm Loh Group. Wir sind überzeugt: Nur durch Wachstum schaffen wir für unsere Kunden neue Möglichkeiten und Lösungen“, sagt Dr. René Umlauft, CSO und Mitglied der Geschäftsführung von Rittal International.



„Das neue Büro in Belgrad wird sich auf das Wachstum und die Entwicklung des serbischen Marktes konzentrieren und ein nationales Kompetenzzentrum sowohl im Industrie- als auch im IT-Infrastruktur-Segment bilden“, betont Dejan Dokmanović, Geschäftsführer des Unternehmens." Schwerpunkte sind der Ausbau des Geschäfts im IT-Sektor sowie in der Prozessindustrie.



(Ebenso interessant: Der Schaltschrank ist tot, es lebe der Schaltschrank!)