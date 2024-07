Aus dem Ausland sei jedenfalls keine konjunkturelle Unterstützung zu erwarten, schrieb die Bank am Montag in einer Aussendung. So sei der vorläufige Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe in den USA erstmals in diesem Jahr unter die Wachstumsschwelle gefallen. Im Euroraum wiederum habe sich die industrielle Rezession vertieft, was vor allem auf die Schwäche der für österreichische Zulieferer wichtigen deutschen Industrie zurückzuführen sei.



Die heimischen Industriebetriebe litten unter anderem unter der anhaltenden Auftragsflaute. Die Folge: Im Juli wurden die Produktion und der Personalstand weiter reduziert. In der Folge gingen die Einkaufsvolumina zurück und die Bestände an Vormaterialien und Fertigwaren sanken. "Obwohl die Kosten den zweiten Monat in Folge leicht gestiegen sind, mussten die Unternehmen aufgrund der schwachen Nachfrage Preisnachlässe gewähren", so Bruckbauer.