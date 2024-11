Ein Forscherteam des Materials Center Leoben (MCL) und der Montanuniversität Leoben hat entscheidende neue Erkenntnisse über zwei wesentliche Mechanismen gewonnen, die zum Kapazitätsverlust in Lithium-Ionen-Batterien (LIBs) führen. Diese bahnbrechende Forschung bietet neue Ansätze zur Verbesserung der Lebensdauer von LIBs und könnte in weiterer Folge die Energiespeicherlandschaft revolutionieren.



Die Forschung wurde von einem Team aus hochqualifizierten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern des MCL, der Montanuniversität Leoben, der Österreichischen Akademie der Wissenschaften und der Varta Innovation GmbH sowie dem ESRF – The European Synchrotron durchgeführt.

Lesetipp: Studie: negativer Einfluss von Automatisierung auf psychische Gesundheit belegt