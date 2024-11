Direkter Zusammenhang zu schwacher Produktion : Energieverbrauch der deutschen Industrie 2023 stark zurückgegangen

Lesezeit: ca. 2 Minuten

Die deutsche Industrie hat 2023 ihren Energieverbrauch um 7,8 Prozent auf 3.282 Petajoule gesenkt, was den zweiten Rückgang in Folge markiert. Dieser steht im Zusammenhang mit einer sinkenden Produktion, insbesondere in energieintensiven Branchen. Welche Energieträger in der Industrie am häufigsten zum Einsatz kommen und wer der größte Energieverbraucher ist, erfahren Sie hier.