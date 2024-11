Die Begegnung mit Herrn Knoll von Routeco und die Vorstellung von Fiix als CMMS (Computerized Maintenance Management System) boten eine vielversprechende und am globalen Markt erfolgreiche Lösung für die Themen von Merkscha. Fiix ist eine Cloud-basierte Lösung, die durch KI unterstützt wird. Fiix hilft Unternehmen bei der Verwaltung von Wartungsarbeiten, Assets sowie Aufträgen und das alles in einer Plattform. Die geringen Investitionskosten und der flexible Support von Routeco überzeugten von der langfristigen Nutzen dieser Lösung.



Die Implementierung von Fiix im Furnierwerk Merkscha war ein schrittweiser Prozess. Johannes Geiger, der technische Leiter im Unternehmen Merkscha, war maßgeblich daran beteiligt, die umfangreiche Maschinenlandschaft in Fiix zu erfassen und ein strukturiertes Wartungssystem aufzubauen. Die Flexibilität von Fiix erwies sich als optimal geeignet für die Einführung einer maßgeschneiderten Strukturierung des Anlagenparks.