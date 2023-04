Das österreichweit tätige Handels- und Serviceunternehmen Metzler GmbH & Co KG steigerte seinen Umsatz im vergangenen Jahr um weitere knapp 15 % auf 30,7 Millionen Euro (2021: +23 %). Damit erwirtschaftete es trotz erneuter krisenhafter Entwicklungen den höchsten Umsatz seit Bestehen des Unternehmens. „Diese in Krisenzeiten doch überraschend positive Entwicklung war nur möglich, weil wir unsere Geschäftsstrategie stets frühzeitig und konsequent angepasst haben. Wir setzen trotz dem Trend zu Digitalisierung nach wie vor auf eine starke und kompetente Vertriebsmannschaft, ohne den Ausbau von E-Business zu vernachlässigen. Diese Kombination aus beratender Expertise, qualitativ hochwertigen Markenprodukten und Dienstleistungen sowie digitalen Beschaffungs- und Logistiklösungen erweist sich gerade in diesen Zeiten als ein Erfolgsrezept“, sagt Firmenchef Reinhard Metzler, der das heutige Unternehmen 1990 gegründet hat.

Den größten Anstieg erzielte der Geschäftsbereich Maschinen mit fast 31 % auf 1,7 Mio. Euro. Zugenommen hat 2022 auch das Volumen im Werkzeughandel um etwa 15 % auf 26 Mio. Euro, während auch die Eigenmarken wie die selbst entwickelten und produzierten Opt-I-Store Hartschaum- oder die Clip-O-Flex Halterungs- bzw. Arbeitsplatzlösungen um fast 12 % auf 2,9 Mio. Euro zunahmen. Im Bereich der Zerspanung kommt dem System- und Handelshaus der Trend zur Automatisierung in der Fertigung entgegen. Das derzeit gemeinsam mit Partnern weiter entwickelte Sortiment umfasst neben Maschinen ein breites Arsenal an Automatisierungslösungen, unter anderem für das Spannen und Teilehandling.