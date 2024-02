In der Zwischenzeit bereitet sich die Industrie darauf vor, ihre Investitionen in Afrika weiter zu erhöhen. Fast 62% der Experten geben an, dass ihre Unternehmen zusätzliche oder erstmalige Investitionen in Afrika planen, während nur etwa 7% sich aus Afrika zurückziehen oder ihre Investitionen reduzieren. Der Index bewertet die Länder nach ihrer allgemeinen Wettbewerbsfähigkeit auf der Grundlage ihrer logistischen Stärken, ihres Geschäftsklimas und ihrer digitalen Kompetenz - Faktoren, die sie für Logistikdienstleister, Spediteure, Luft- und Seefrachtunternehmen, Einzelhändler und Investoren attraktiv machen.

John Manners-Bell, Geschäftsführer von TI, dem Unternehmen hinter dem Index, erklärt: „Die Verantwortlichen in der Lieferkette müssen sich nach wie vor mit der politischen und wirtschaftlichen Instabilität auseinandersetzen, die die Weltwirtschaft seit der COVID-Krise kennzeichnet. Die geopolitische Lage ändert sich rasch, was erhebliche Auswirkungen auf den internationalen Handel und die Risikoprofile hat. Unternehmen müssen sich der Chancen und Risiken in Schwellenländern bewusst sein, um agile Entscheidungen zu treffen".