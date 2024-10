Im abgelaufenen Geschäftsjahr machte Europa den größten Anteil an LAPPs Unternehmensumsatz aus. Dennoch sorgten hier die anhaltend schwache Wirtschaftslage und die geopolitischen Spannungen für Zurückhaltung bei den Kund:innen. Insbesondere in Asien konnte der Spezialist für Verbindungslösungen hingegen das Geschäft weiter ausbauen. Die Lapp Gruppe setzt seit vielen Jahren auf eine konsequente Internationalisierung: Das Familienunternehmen fertigt an 21 internationalen Standorten und ist in insgesamt über 80 Ländern aktiv.

Matthias Lapp, Vorstandsvorsitzender der Lapp Gruppe, betont: „Die weltweiten wirtschaftlichen Herausforderungen machen auch uns zu schaffen. Unsere Diversifizierung hilft uns: LAPP ist in vielen Branchen und Ländern aktiv, sodass wir zumindest fast an den Umsatz des Vorjahres anknüpfen konnten. Zudem haben wir mit klaren und proaktiven Maßnahmen auf den Konjunkturknick geantwortet, um im kommenden Geschäftsjahr wieder ein besseres Ergebnis zu erzielen.“ LAPP hält weiterhin an seinem weltweiten Investitionsprogramm fest: So erweitert das Unternehmen aktuell etwa sein Logistik- und Dienstleistungszentrum in Ludwigsburg und tätigt damit die größte Einzelinvestition in der Unternehmensgeschichte.