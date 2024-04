Der Erweiterungsbau umfasst rund 14.000 qm und grenzt direkt an das bestehende und 30.000 qm umfassende Logistikgebäude, das 2013 seinen Betrieb aufnahm. Obwohl die neue Fläche des Erweiterungsbaus kleiner ist, bietet er doch so viel Raum wie das bestehende Gebäude. Der Grund: Das Gebäude wird elf Meter in die Tiefe gebaut, so dass für das automatisierte Lager insgesamt bis zu 21 Meter Höhe zur Verfügung steht.

Nach der Fertigstellung wird das Logistik- und Dienstleistungszentrum in Ludwigsburg das modernste der Lapp Gruppe weltweit sein. Zu dem bestehenden automatischen Trommellager mit über 70.000 Trommelstellplätzen werden ein automatisches Palettenlager mit rund 40.000 Stellplätzen, ein automatisches Kleinteilelager für knapp 100.000 Behälter sowie moderne fahrerlose Transportsysteme (FTS) mit innovativer Leitstandtechnik und optimiertem Batterielademanagement hinzukommen. Dadurch erfolgen die Transporte innerhalb des Gebäudes nicht mehr mit Staplern, sondern fast ausschließlich mit den FTS. Hinzu kommen moderne Ablängmaschinen mit einem hohen Automatisierungsgrad. Unterm Strich kann LAPP damit alle Arbeitsprozesse beschleunigen und effizienter gestalten. Stapler kommen künftig nur noch an den insgesamt 33 Laderampen für das Be- und Entladen der LKWs zum Einsatz.

Auch Nachhaltigkeit mit besserer Energiebilanz und CO2-Einsparung spielen im neuen Logistikzentrum eine wichtige Rolle. Die Zahl der Konsolidierungsfahrten und der Teillieferungen werden reduziert und die Transportwege durch die Konzentration auf den Standort Ludwigsburg verkürzt. Dadurch wird der CO2-Ausstoß der Logistikprozesse deutlich reduziert und auch das Verkehrsaufkommen im Stuttgarter Stadtgebiet sinkt. Zudem wird die bestehende Photovoltaikanlage in Ludwigsburg erweitert: So kann künftig im Endausbau auf dem begrünten Dach mit insgesamt 3.000.000 kWh p.a. nahezu doppelt so viel Strom erzeugt werden wie mit der Bestandsanlage. In den Sommermonaten kann das Unternehmen damit nahezu den kompletten Strombedarf am Ludwigsburger Standort decken.