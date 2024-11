Eine steigende Zahl von Firmen in Deutschland nutzt Technologien der künstlichen Intelligenz – vor allem die großen. Innerhalb eines Jahres stieg der Anteil von 12 auf 20 Prozent, teilte das Statistische Bundesamt am Montag fürs heurige Jahr mit. 2021 wurde die Nutzung von KI erstmals erhoben, damals lag der Anteil bei 11 Prozent. Erfasst sind dabei rechtliche Einheiten mit mindestens zehn Beschäftigten.



Große Unternehmen ab 250 Beschäftigten setzen deutlich häufiger KI-Technologien ein als mittlere und kleine Unternehmen. So nutzt jedes zweite Großunternehmen (48 Prozent) KI, aber nur gut jeder vierte (28 Prozent) mittlere Betrieb mit 50 bis 249 Beschäftigten. Bei den kleinen Firmen mit zehn bis 49 Mitarbeitern sind es nur 17 Prozent. In allen Größenklassen wird KI im Vergleich zum Vorjahr häufiger genutzt.

