Nach Angaben der Gläubigerschutzverbände belaufen sich die Passiva in der Produktionsgesellschaft auf ca. 78 Mio. Euro und in der Vertriebstochtergesellschaft auf ca. 8 Mio. Euro, während sich die Aktiva auf ca. 21 Mio. Euro bzw. ca. 2,2 Mio. Euro belaufen. In der Produktionsgesellschaft sind 354 und in der Vertriebs- und Servicegesellschaft rund 150 Gläubiger betroffen. Die erste Gläubigerversammlung wird am 29. Jänner stattfinden.

Als Grund für die entstandene Schieflage wird einerseits die Marktentwicklung der vergangenen Jahre gesehen und andererseits die hohen Energiepreise. Vor allem die Preisexplosion bei Pelllets habe zu großen Unsicherheiten bei den Kunden des Heizungsherstellers geführt.