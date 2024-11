Lean Management ist meine fachliche Heimat. In den 2000er Jahren wurde ich von ehemaligen Toyota-Experten bei einem deutschen Automobilkonzern zum Kaizen-Trainer ausgebildet. Die Arbeit in Japan und in anderen Teilen der Welt lehrte mich, dass das Sichtbare nicht das Wesentliche ist.

Auch heute wird meist nur auf Eliminierung von Verschwendung und Steigerung von Effizienz geschaut. Der Begriff „Lean“ und der Fokus auf „schlanke“ Prozesse, ist ein großes Missverständnis. Denn die „Erfinder“ von Lean, die Wissenschaftler Womack, Jones und Roos, haben das große Ganze übersehen. Kaizen beschreibt die Fähigkeit, sich kontinuierlich zu verbessern und zu verändern. Es geht also mehr um eine innere Haltung als um das Anwenden von Methoden.

Wie passt das zur Nachhaltigkeit? Nachhaltigkeit beschreibt die Gleichwertigkeit von Ökonomie, Ökologie und Sozialem. Es handelt sich um eine Form der strategischen Unternehmensentwicklung. Will man nun eine Organisation weiter verbessern, kommt man um Nachhaltigkeit nicht herum.

Doch in vielen Unternehmen, insbesondere bei denen, die nach der EU CSRD-Richtlinie berichtspflichtig sind, hat sich neben der kontinuierlichen Verbesserung (KVP) eine Parallelstruktur für Nachhaltigkeit entwickelt. Damit werden alte Fehler fortgesetzt, indem man Verbesserung nur als Insel in einem Teilaspekt (Effizienz bzw. Nachhaltigkeit) sieht und dabei das große Ganze aus den Augen verliert.

In der Praxis bedeutet das, dass die Mitarbeitenden mehrfach von internen Expertinnen und Experten von der operativen Arbeit abgehalten werden. Entweder weil mehrere Instanzen Audits abhalten, unterschiedliche Reportings nötig sind oder Projekte umgesetzt werden sollen, die sich womöglich auch noch widersprechen.