Am Institut für Automatisierungs- und Regelungstechnik (ACIN) der Technischen Universität Wien wurde das neue "Christian Doppler Labor für präzise Messungen in Bewegung" eröffnet. An diesem CD-Labor beteiligen sich als Firmenpartner Micro-Epsilon Atensor aus Steyr und die bayerische Micro-Epsilon Messtechnik. Im neuen Labor sollen nun Methoden für präzise 3D-Messungen an bewegten Objekten sowie innovative robotergestützte Inline-Messsysteme für Industrieanlagen entwickelt werden, die eine Genauigkeit wie wissenschaftliche Labormesssysteme erreichen.

„Es gibt heute gut erprobte optische Methoden, um räumliche Messungen in industriellen Produktionsanlagen durchzuführen“, sagt Ernst Csencsics, der Leiter des neuen Labors. „Für Anwendungen mit moderaten Präzisionsanforderungen sind diese Methoden sehr gut geeignet. Doch die Anforderungen an moderne Produktionssysteme nehmen fortlaufend zu: Wenn man eine Präzision im Mikrometer- oder Submikrometerbereich gewährleisten will, und gleichzeitig eine Fertigung mit hohem Durchsatz und hohen Fördergeschwindigkeiten in vibrationsreicher Produktionsumgebung hat, dann wird es schwierig. Man hat dann immer mit einer gewissen Bewegungs-Unschärfe zu kämpfen. Für solche Fälle reicht die heutige Technik einfach nicht aus.“