In der gemeinsamen Erklärung betonen die Industrieverbände, dass die EU Hindernisse im Binnenmarkt beseitigen muss, um Innovation, Investitionen und Wirtschaftswachstum zu fördern. Es sei von entscheidender Bedeutung, dass die Europäische Kommission ein umfassendes Programm zur Beseitigung von Hindernissen im Binnenmarkt innerhalb eines ehrgeizigen und klar definierten Zeitrahmens vorantreibt. Ziel sollte es sein, zu einem effizienteren, vereinfachten und harmonisierten Rechtsrahmen in den 27 EU-Mitgliedstaaten zu gelangen, steht in der Erklärung.

Die Beseitigung von Hindernissen im Binnenmarkt soll Unternehmen unnötige Kosten sparen und Kapital freisetzen, das sie benötigen, um mehr in Innovation und die Einführung neuer Einführung neuer Technologien zu investieren. Dies sei laut den Industrieverbänden der sinnvollste Ansatz, um Europas Wettbewerbsfähigkeit nachhaltig zu stärken.