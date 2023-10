Dexis Austria, einer der führenden Technischen Händler in Österreich, hat am 3. Juli 2023 seine Umbenennung von ehemals Steyr-Werner abgeschlossen. Als Teil der internationalen Descours & Cabaud Gruppe, die weltweit einen Umsatz von über 5 Milliarden Euro erwirtschaftet, 450 000 Kund:innen betreut und über 14 000 Mitarbeiter:innen in 13 Ländern beschäftigt, ist Dexis Austria in ein kompetentes und ressourcenstarkes Unternehmenskonglomerat eingebettet. „Wir sind Teil eines europäischen Netzwerks für globale Versorgungslösungen im Bereich der Instandhaltung (MRO) und Erstausrüstung (OEM)“, sagt Markus Gusenbauer, CEO von Dexis Austria. „Diese Stärke spiegelt sich nun auch in unserem Unternehmensnamen wider. Dexis verfügt über ein großes Sortiment an technischen Produkten und ein weltweites Vertriebsnetz mit 230 Niederlassungen.“



