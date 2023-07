Rund 900 Maschinen- und Anlagenbauer, die im Branchenverband VDMA organisiert sind, haben derzeit unter eigenem Namen eine Präsenz in China, wobei etwa die Hälfte davon auch Montage- oder Produktionsstätten betreibt. In Zukunft sollen sich deutsche Maschinenbauer aber immer mehr für Curryhuhn statt Pekingente entscheiden: Laut einer kürzlich veröffentlichten Umfrage des Verbandes, an der im Juni 667 Unternehmen teilnahmen, planen mehr Maschinenbauer in den nächsten fünf Jahren den Aufbau neuer Produktionskapazitäten in Indien (17 Prozent) oder den ASEAN-Staaten (12 Prozent) im Vergleich zu China (11 Prozent). An erster Stelle steht die Beliebtheitsskala der USA mit 22 Prozent.

Ihre Chinastrategie überdenken viele deutsche Maschinenbauer aufgrund wachsender geopolitischer Spannungen ihre Chinastrategie. Der VDMA gab bekannt, dass sich die Attraktivität des Standorts aus Sicht der Unternehmen in den letzten drei Jahren spürbar verringert habe. Die Hoffnung auf einen schnellen wirtschaftlichen Aufschwung nach Aufhebung der Coronabeschränkungen habe sich ebenfalls nicht erfüllt.