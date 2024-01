In einem gemeinsamen Brief fordern acht deutsche Verbände die deutsche Bundesregierung, die EU-Ratspräsidentschaft sowie weitere europäische Entscheidungsträger auf, die europäische Lieferkettenrichtlinie zu stoppen. "Bereits die Vorgaben des deutschen Lieferkettengesetzes haben dazu geführt, dass auch kleine und mittlere Unternehmen in ihren Lieferbeziehungen von den Belastungen völlig überrollt werden. Eine EU-Lieferkettenrichtlinie, wie sie jetzt geplant ist, hätte bürokratischen Mehraufwand und Rechtsunsicherheit in einer neuen Dimension zur Folge", warnen die Verbände. Die Richtlinie erschwere den Außenhandel und gehe zu Lasten europäischer Arbeitsplätze und Wertschöpfung.

Auch die vorgesehene zivilrechtliche Haftung wird von den Verbänden deutlich kritisiert. "Es ist schlicht praxisfremd zu verlangen, dass Unternehmen aus den EU-Mitgliedstaaten für Pflichtverletzungen haften sollen, die in ihren Lieferketten geschehen - und dies noch weltweit", heißt es in dem Appell. Während Nichtregierungsorganisationen eigene Klagebefugnisse erhalten sollen, könnten Unternehmen zusätzliche Beweisanforderungen auferlegt werden. "Auf diese Weise können die oft unkalkulierbaren Haftungsrisiken dazu führen, dass sich Unternehmen aus betroffenen Regionen zurückziehen", warnen die Verbände. Es entstünde eine neue Klageindustrie, die zu höheren Verwaltungskosten in den Unternehmen führen würde. Die Unsicherheit im Außenhandel würde steigen.