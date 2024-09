Coverstory: Wie Industrie und Umwelt von schmierfreien Gleitlagern profitieren

Vom Pflug in der Landwirtschaft bis zum Transportband eines Bierbrauers: Klassische Gleitlager aus Metall verursachen aufgrund der notwendigen Nachschmierarbeiten Kosten und Zeitaufwand. Um Budget, Personalressourcen und Umwelt zu schonen, steigen deshalb immer mehr Industriebetriebe auf schmierfreie Polymerlager des Kunststoffspezialisten igus um.

AutoStore: Die ehrgeizigen Pläne des innovativen Lagerautomatisierers aus Norwegen

Der norwegische Anbieter von automatisierten Lagersystemen AutoStore verstärkt sein Engagement in Österreich und eröffnet neue Büros in Graz und Wien, um seine regionalen und internationalen Intralogistikprojekte zu intensivieren. Wir sprachen mit Florian Hoffmann, Geschäftsführer von AutoStore in Österreich, über die Ambitionen des Konzerns in Österreich und die Vorteile der skandinavischen Lagertechnologie.

Messtechnik: „Automatisierte Prozesse sind stabile Prozesse“

Alexander Blum und Wolfgang Reiser vom Messtechnik-Spezialisten Blum-Novotest sprechen im Vorfeld der großen Herbstmessen im Interview über die weltweite wirtschaftliche Lage sowie die technischen Neuerungen, mit denen das global tätige Unternehmen auf die Veränderungen reagiert.

Neue LCM-Doppelspitze: „Das LCM ist Partner für technologischen Vorsprung“

Seit August sind CEO Johann Hoffelner und CSO Manfred Nader das neue Führungsduo des Forschungs- und Entwicklungsdienstleisters Linz Center of Mechatronics (LCM). Im Doppelinterview sprechen sie über technologische Diagnosequalität, Operationen am offenen Herzen, den Mausklick als Sicherheitsnetz und verraten, woher die Innovationskraft ihres Teams kommt.