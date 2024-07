Sommerausgabe mit exklusiven Interviews : Das neue FACTORY mit Top-50-Maschinenbauranking

Lesezeit: ca. 3 Minuten

In der neuen Ausgabe von FACTORY erwartet Sie das alljährliche Ranking der größten Maschinenbauer in Österreich. Außerdem lesen Sie ein Interview mit Siemens-Österreich-Chefin Patricia Neumann, die ihr erstes Jahr an der Spitze des industriellen Flaggschiffs Revue passieren lässt. Viele weitere Gesprächspartner lassen auch in dieser Ausgabe tief hinter die Kulissen der heimischen Produktion blicken.