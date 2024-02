Darüber hinaus erwartet Sie in der neuen Ausgabe der neue FACTORY-Eventkalender mit den wichtigsten Veranstaltungstipps. Unter anderem mit einer Vorschau der diesjährigen LogiMAT, den wichtigsten Themen des Deutsch-Österreichischen Technologieforums der Deutschen Handelskammer und einem Preview des Austrian 3D-Printing-Forums.

Und im Startup-Schaufenster präsentieren wir die interessantesten Jungunternehmen:

Das Welser Startup Voidsy verfolgt das Ziel, ein flexibel einsetzbares, zerstörungsfreies Prüfverfahren zu entwickeln. Damit soll der Zeit- und Kostenaufwand für die Bauteilprüfung in verschiedenen Branchen deutlich reduziert werden.

verfolgt das Ziel, ein flexibel einsetzbares, zerstörungsfreies Prüfverfahren zu entwickeln. Damit soll der Zeit- und Kostenaufwand für die Bauteilprüfung in verschiedenen Branchen deutlich reduziert werden. NXAI aus Linz, das Startup des KI-Gurus Sepp Hochreiter, hat bis dato wohl kaum Umsatz gemacht. Gegründet wurde es im Dezember letzten Jahres und schon zwei Monate später ist es ein Hoffnungsträger für Europas Souveränität im Bereich KI.

aus Linz, das Startup des KI-Gurus Sepp Hochreiter, hat bis dato wohl kaum Umsatz gemacht. Gegründet wurde es im Dezember letzten Jahres und schon zwei Monate später ist es ein Hoffnungsträger für Europas Souveränität im Bereich KI. Embedded Ocean aus München hat mit Xentara eine Lösung für die Echtzeitkommunikation zwischen Maschinen entwickelt.

aus München hat mit Xentara eine Lösung für die Echtzeitkommunikation zwischen Maschinen entwickelt. Und das Berliner Startup Conbotics will für das Bauwesen robotergestützte Systeme entwickeln. Aktuell bietet Conbotics einen Roboter für Malerarbeiten an, der sich um die Oberflächenbeschichtung von Innenräumen kümmern kann.

All das und viele weitere Hintergrundberichte und Analysen erwarten Sie in der neuen Ausgabe von FACTORY. Das e-Paper finden Sie in unserem Webshop.