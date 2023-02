Der Krieg in der Ukraine und seine globalen Auswirkungen lässt uns auch in diesem Monat nicht kalt. Wie sich die Krise von Odessa über den Hamburger Hafen bis auf Österreichs Straßen und Bahnhöfe erstreckt, lesen Sie im Logistik-Teil ab Seite 40. Auch das gestiegene Angriffsrisiko im Netz ist eine Folge des Krieges. Wir widmen dem Thema Cyber Security daher – mit Fokus auf Produktionsbetriebe – gleich drei Beiträge. Auf Seite 17 beschreibt unser Kommentator Mario Buchinger die menschliche Komponente von Cyber Attacken und deren Prävention. Eine IT-Sicherheitsexpertin gibt ab Seite 34 praxisnahe Tipps, um die Gefahr zu minimieren. Und der neue Kolumnist Sebastian Schlund schreibt gegen die „toxische Kombination aus veralteten Programmen und Betriebssystemen“ in vielen Produktionsbereichen an (Seite 33).



Nun zu freudigen Aussichten: Die Ersatzteiltagung, organisiert von FACTORY und Fraunhofer Austria, rückt immer näher. Einen Vorgeschmack auf das Event am 19. Mai finden Sie im Heft ab Seite 44. Welche großen Chancen die drahtlose Vernetzung birgt, schildert Hans-Peter Bernhard von Silicon Austria Labs im Interview ab Seite 6. Er erklärt zudem, was 5G in Zukunft können und weshalb 6G für die Industrie ein Gamechanger sein wird. Große Verheißungen gibt es auch im Zusammenhang mit dem digitalen Zwilling. In unserer Coverstory finden die Vorteile, die er Maschinenbauern bieten kann, schön zusammengefasst (ab Seite 12). Wie ein modules Robotersystem Kleinunternehmer glücklich machen soll, lesen Sie ab Seite 28. Und weshalb ein Automobil- und Industriezulieferer nun im Bereich der Robotik mitmischt, erfahren Sie ab Seite 20.

