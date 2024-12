Die Volkswagen Group bündelt ihre Batterieaktivitäten in der europäischen Gesellschaft (SE) PowerCo. Die 100-prozentige VW-Tochter wählte nun AVL als Partner aus, um in Salzgitter eine Testfabrik für Batterien zu realisieren.

In der neuen Anlage sollen nach der Fertigstellung im Jahr 2025, Batteriezellen mit modernsten Technologien und Methoden getestet werden. Die dafür notwendigen Systeme und Lösungen werden in den kommenden Monaten am AVL Hauptsitz in Graz aufgebaut und getestet, ehe sie am eigentlichen Standort in Salzgitter zum Einsatz kommen.

