Als Kompromiss, um in einem EU-Lieferkettengesetz sowohl Wirtschaftsinteressen als auch Menschen- und Umweltrechte zu berücksichtigen, sieht Wifo-Experte Klaus Friesenbichler ein Versicherungs- oder Zertifizierungssystem. Die größte Schwäche des Kompromisses, sieht der Experte darin, dass er auf einzelne Geschäftsbeziehungen abstellt. Das sei auch die Kritik der Wirtschaft. "Einzelne Lieferbeziehungen gibt es sehr viele. Wir schätzen in unseren Modellen, dass es in Europa rund 30 Millionen Unternehmen mit 900 Millionen Lieferbeziehungen gibt." Es sei eine "Herkulesaufgabe", all diese Beziehungen zu überwachen. Zudem würde "am Ende die gesamte Wirtschaft haften". Dieses Risiko gelte es zu minimieren, so Friesenbichler.



Der Supply-Chain-Experte schlägt vor, die EU oder Länder mit einem ausreichend guten Rechtssystem von der Regulierung auszunehmen und für die anderen Länder eine Art Versicherungs- oder Zertifizierungssystem zu etablieren. "In einem solchen System könnten vielleicht spezialisierte Auditoren in Zusammenarbeit mit NGOs die Haftung dafür übernehmen, dass die Praktiken eines Unternehmens in einem Drittland sauber sind", so Friesenbichler. Die Haftungsübernahme durch Zertifizierungsstellen könnte die Komplexität und das Risiko für Unternehmen reduzieren.