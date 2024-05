Deutschland ist für das Drohnengeschäft von Frequentis ein zentraler Markt. Das Unternehmen profitiert hier von der starken Präsenz seiner Kommunikationssysteme in den Polizei- und Feuerwehrsystemen. In Nordrhein-Westfalen, Bayern, Niedersachsen und Thüringen erhielt Frequentis bei öffentlichen Ausschreibungen den Auftrag, in den Einsatz-Leitstellen digitale Kommunikationsstrukturen aufzubauen und miteinander zu vernetzen. In diese Strukturen lassen sich in Zukunft Technologie und Services in Verbindung mit Drohnen-Anwendungen direkt integrieren.

Das Geschäft mit kommerziell nutzbaren Drohnen sieht Frequentis allerdings noch als Zukunftsmusik. „Weil das dafür notwendige regulatorische Rahmenwerk noch nicht implementiert wurde, wird Deutschland als Markt für kommerzielle Drohnen-Anwendung erst mittel- bis langfristig unser Fokus. Aktuell kann das kommerzielle Fliegen mit Drohnen aufgrund der notwendigen Risikobewertungen für jeden Drohneneinsatz noch nicht skaliert werden“, erläutert Ziegler.