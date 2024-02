„Die Inventur einer Lagerhalle durch autonome Drohnen war eine große Herausforderung ", erklärt Rainer Steffl, CIO bei Mondi. „Umso mehr haben wir uns gefreut, in Zusammenarbeit mit Anyline unsere Vision verwirklichen zu können. Nach mehreren Monaten des Testens, der Problemlösung und der Integration in unsere Backend-Systeme konnten wir in unserem ersten Lager eine erfolgreiche Inventur durchführen und damit beweisen, dass die Technologie reibungslos funktioniert. Was zunächst wie eine Science-Fiction-Fantasie klang, ist heute Realität."