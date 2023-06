Die Adolf Würth GmbH & Co. KG erweitert ihr Headquarter im deutschen Künzelsau und legt dabei einen klaren Schwerpunkt auf Robotik. Dadurch soll sich die Leistung der bestehenden Knapp-Anlage in zwei Ausbaustufen verdoppeln. Zwei Pick-it-Easy Robots, sechs Pick-it-Easy-Arbeitsplätze und zwei Versandroboter für die Karton- und Behälter-Palettierung in der ersten Ausbaustufe machen das europäische Zentrallager für Industriekunden laut einer Aussendung von Knapp zu einem der modernsten seiner Art. Das zentrale Lagersystem OSR Shuttle Evo wird ebenso erweitert und um die Fastbox als schnellen Lager- und Pufferturm ergänzt. Die Softwaremodule von Knapp runden das Automatisierungskonzept ab. Würth kann in der ersten Ausbaustufe künftig rund 24.000 Auftragszeilen aus dem Shuttle abwickeln, in einer zweiten Ausbaustufe sollen die Auftragszeilen durch weitere Pick-it-Easy Robots und Arbeitsplätze auf 50.000 pro Tag erhöht werden.