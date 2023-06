Um robotergetriebene Produktionsanlagen sicher, schnell und zuverlässig programmiert werden, braucht es Know-How, das - angesichts des Fachkräftemangels - in Industriebetrieben zunehmend fehlt. Zudem ist die Einarbeitung ins komplexe Feld des Programmierens äußerst aufwendig. Gefördert vom FFG und geleitet von Fraunhofer Austria arbeitete daher ein Konsortium an technischen Forschungseinrichtungen und heimischen Unternehmen an Automatisierungsmöglichkeiten für die Roboterprogrammierung. Sie tauften das Projekt „SAMY“ (Semi-automatische Modifikation von Steuerprogrammen industriell eingesetzter kollaborationsfähiger Robotersysteme) und schlossen es am 31.12.2022 ab.

„Mithilfe erarbeiteter Frameworks lässt sich eine Idee ohne viel technisches Wissen in Robotercodes übersetzen“, erklärt Wilfried Wöber, Leiter des Kompetenzfelds Digital Manufacturing, Automation & Robotics an der FH Technikum Wien. Durch das Automatisieren der Programmierung industrieller roboter-basierter Produktionsanlagen werden diese künftig automatisch einen Prozessplan auf Grundlage der jeweiligen Kundenwünsche abarbeiten können. Außerdem soll die intelligente Produktionsanlage soll sogar neue Maschinen erkennen und die Produktion automatisch an diese anpassen können. Fällt also ein Roboter aus, kann ein anderer Roboter unabhängig vom Hersteller die jeweilige Aufgabe übernehmen